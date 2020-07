Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı başarıya uçururum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 100 yıllık ulu çınar olduklarına vurgu yaparak Türk futbolunun kaybolmasına engel olunması gerektiğini ve kendisine zaman verilirse siyah-beyazlı kulübü her anlamda başarıya uçuracağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asistanaliz'de soruları yanıtladı. Siyah-beyazlı kulüpteki geçmiş dönemde aldığı görevden başkan olduğu zamanlara, yaşanan sorunlardan futbolcu transferine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Camiamın her şeyi şeffaf bir şekilde bilmesini istiyorum. Geçmişi denetleyeceğiz, denetliyoruz da" dedi.Kendisine zaman verildiği taktirde kulübü uçuracağını da dile getiren Başkan Çebi, taraftarın yanında olup kendisini üzmeyeceği ve sosyal medyadaki trollere karşı arkasında durduklarında canını bile vereceğini söyledi. Çebi, Gökhan Gönül Burak Yılmaz ve Caner Erkin ile yola devam etmek istediklerini de ifade ederek, "Hepsini istiyorum, seviyorum ancak benim bütçemle. Yoksa yolları açık olsun" diye konuştu. "TRANSFER GİZLİ YAPILIR PAYLAŞILMAZ DEDİ"Asistanaliz stüdyolarında Arda Ün ve Kartal Yiğit 'in sorularını yanıtlayan Çebi, geçmiş dönemde kulüpte yaşadığı durum ile ilgili, "Ben kulübün içinde bulunduğu durumu anlatıyorum. Bu mazeret değil. Kötü niyet de aramıyorum. Bunları anlatıyorum diye camiadan gönül koyanlar olacaktır ama daha sonra bana hak verecekler. Ben, ateşten gömlek giymedim, ateşin içine atladım. Yönetimde bulunduğum dönemde her şeyi bildiğim söyleniyor. Yok öyle bir şey. Her şeyi başkan bilir. Son seçimde; inanın 1,5 sene zor dayandım. Dönemin transfer komitesi başkanının kim olduğu ve icraatleri ortada. Fikret Başkan, 3-4 sene öncesine kadar bana transferleri soruyordu. Ardından 'transferler gizli yapılır, kimseyle paylaşılmaz' dedi. O zaman Çebi de görevdeydi diyenler; benim transferlerim belli. Demba Ba 'da bulundum. Atınç ve Cenk'in satışında bulundum" ifadelerini kullandı."GEÇMİŞİ DENETLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Şeffaflık ilkesini benimsediklerini belirten Çebi yaptığı açıklamada, "Mazeret uydurmuyorum. Camiamın her şeyi şeffaf bir şekilde bilmesini istiyorum. Geçmişi denetleyeceğiz, denetliyoruz da... Covid nedeniyle tesisleri kapattık. Bu yüzden 2-3 aylık bir gecikme var. Tahminim iyi bir rapor çıkacağı yönünde. Neden geçmişi kurcalıyorsun deniyor. Serdal Adalı karşıma çıkıp başkan adayı oldu. 7 seneyi denetleyeceğim dedi. Ben, denetlettirmem mi diyeceğim. 7 senenin içindeyim ben. Bunu kendim için de çok istiyorum" diye konuştu."HATAM VARSA ÜZERİME DÜŞENİ YAPARIM"Yönetimde bulunduğu süre içerisinde kasıtlı hiçbir şey yapmadığını kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Hatam da varsa; maddi olarak bana düşen neyse çıkarır cebimden veririm. Denetleme biter bitmez; hukuk bürosuna gidecek. Eğer bu suç kasıtlı yapılmış derse; raporu verecek. Biz de dava açacağız" şeklinde konuştu."TFF'NİN LİSANS YÖNETMENLİĞİ BENİ OLDUKÇA KORKUTUYOR"Beşiktaşlı taraftarların merakla beklediği transfer konusuna ve Victor Ruiz'in ayrılığına da değinen Başkan Çebi, "Sergen Hoca'nın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklama; hedefinin şampiyonluk olduğunu işaret eder bu da beni oldukça mutlu eder. Önceki yönetimin kurduğu takımdan da memnun olmadığını gösterir. Transfere gelecek olursak; TFF'nin lisans yönetmenliği beni oldukça korkutuyor. Bir bomba da UEFA'dan temiz kağıdı almak. Takımdan gidenlerin olması lazım. Tabii Victor Ruiz gibi değil. Bonservisli şekilde. Ruiz demişken Del Bosque ile karıştırılıyor. Alakası yok. İspanyol hocanın görevine kulüp tarafından son verildi. Ruiz'de böyle bir durum söz konusu bile değil. Kendisi ayrıldı. Bizimle hiçbir diyalog kurmadı. Başımıza bir menajer belası sarmış. 'Menajerimle konuşun. Menajerimle konuşun' başka bir şey demedi. 1-2 ay geç ödemelerin gecikmesi makul bir süreç. Bizden pandemi dönemi varken Mart-Nisan-Mayıs ayının parasını istedi. Şubat'ı biz zaten ödedik. Pandemide gelir yok. Yayıncı kuruluş; 'ille de indirim' diyor. Sponsorlar kaçıyor. Taraftar yok. Adam bana; 'Pandemiyi ben mi getirdim?' dedi. Bana kimse Ruiz'i savunmasın. Bonservis bedelini de ondan alacağız. Haklıyız biz. Hukukta karşılığı var! Mücbir sebep. Bir kere niyeti kötüydü. Başka yere gidecek ya sakatlanmak istemiyor. Bu işin sonuna kadar peşini bırakamayacağım" dedi."UEFA VE FIFA FUTBOLCULARIN SENDİKASI GİBİ. SANKİ PANDEMİ BİR TEK FUTBOLCULARI VURDU"Victor Ruiz'in Galatasaray'a gidip gitmeyeceği sorulan Başkan Çebi, "Benden gittikten sonra kime giderse gitsin. Olayların yaşandığı gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'e geçmiş olsun ziyaretine gitmiştik. 'Ya Başkan görüyor musun?' dedim. O da sinirlendi, 'Ben de şunla uğraşıyorum' dedi. Bu kadar tepki koyan bir başkanın bir başkasına bunu yapmasını zannetmiyorum. UEFA ve FIFA futbolcuların sendikası gibi. Sanki pandemi bir tek futbolcuları vurdu, kulüplere uğramadı. Beşiktaşıma canım feda olsun. Olanı da verdim. Beyaz saçlı bir tanesi yok mu? Paran yoksa niye geldin diyor. Ee 100 milyon verdim. Yetmez. 200 verdim. Yetmez daha da ver. Özetleyecek olursak; futbolcu bana parayı ver, bankacı faizini öde diyor. Benim en büyük derdim zaman. Bana zaman verseler Beşiktaş'ı uçururum. Taraftar yanımda olur beni üzmez, sosyal medyadaki trollere karşı arkamda durursa canımı bile veririm. Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Caner Erkin ile yola devam etmek istiyoruz. Ruiz gibi yanlış yapmadılar. Hepsiyle yola devam etmek istiyorum ancak benim verdiğimle. Hepsini istiyorum, seviyorum ancak benim bütçemle. Yoksa yolları açık olsun. Yerli oyunculara değer verilmemesi çocukların kalbini kırıyor. Bu arada Ruiz'e takımdaki yabancılar bile tepkili. Arkadaşlarına veda etmedi. Fesihnameyi gönderdiği gün adam İspanya 'ya inmiş. Ne yaptık biz sana? Cebine 1 milyon Euro'dan fazla parayı koydun. 500 bin Euro için bize bunu yaptın. A takımı hocanız, altyapıyla koordinale olunca başarı geliyor. Çok mutluyum ki Sergen hoca, altyapının başına getireceğimiz ağabeyiyle çalışmak istedi. Açıkçası bu beni rahatlattı. Bu saatten sonra buna mecburuz. Artık altyapıdan her sene 1 oyuncu A takıma çıkaramayan takımlar başarılı olamaz" diye konuştu."DERENİN SUYU BİTTİ""Transferde ayağını yorganına göre uzatmak gerek" diyen Ahmet Nur Çebi, "Aldığınız futbolcunun piyasa değerine bir bakmak lazım. Eğer 2 milyon Euro alıyor, sen de 5 milyon Euro vereceksen hiç getirme. Taraftar Anderson Talisca 'dan, Pepe 'den keyif alıyor. Ancak paranız yok. Üzerine bu oyuncuları bankadan borçla alıyorsanız sonrasında işler karışıyor. 10 liran varsa 10 lira harcarsın. Bu ekonomik durumda şaşalı isimler bana mantıklı gelmiyor. Kulübe durmadan icra avukatları geliyor ve bu durum bana ağır geliyor. Örneğin; Pepe, nasıl geldi, nasıl gitti? Parası ödenmediği için gitti. Cebinde 10 lira var. Bunlar, 100 liralık oyuncu getirdi. Derenin suyu bitti. Bankalardan 3-5 sene sonranın gelirlerine temlik koydurup ricada bulunuyorduk şimdi 8 sene sonrası için. Yönetimde bulunduğum ilk 3-4 sene transferlerde fikrim alınıyordu. Sonrasında gizli yapıldı. Bu tercih meselesidir. Bana söylemesi lazımdı demiyorum ama keşke bu işi bilenlerle yapsaydı. Öyle insanlar transfer komitesinde yer alıp öyle futbolcular getirdi ki kulübün kasasında ne kadar para olup olmadığından haberleri bile yoktu. Kulübe bile uğramadılar" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ'I MAHKEMELERDE SÜRÜNDÜRMEYELİM DİYE DİYE NE DURUMA GELDİK"Asistanaliz'deki canlı yayında "Beşiktaş, mahkemelerde sürünmesin diye diye" bu duruma geldiklerini ifade eden Başkan Çebi, " Fikret Orman 'ı Futbol AŞ'de ibra etmedik. İzah ettim ama anlamak istemedi. 5 milyon Euro kar eden takım 305 milyon zarar etmişse bu konunun irdelenmesi lazım. 7 sene önce göreve geldik. Yıldırım Demirören ve ekibi hakkımzda hiçbir şey konuşmadı. Bunlar her yerde konuşuyor. Madem çok istiyordunuz neden bırakıp gittiniz. İbra ile ilgili kulis yapmaya da gerek yok. Çık yanlışlarını, doğrularını söyle millet oylasın. İdare edelim diye diye bu hale geldik. Yanlış bir şey yapılıyorsa çıkıp hesap verilecek. Yeni gelen eskiyi incelesin. Benden sonraki kişi benim dönemimi incelesin. Beşiktaş'ı mahkemelerde süründürmeyelim diye diye ne duruma geldik. Herkes hesabını verecek" diye konuştu.