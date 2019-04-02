Ahmet Öküzcüoğlu Teşekkür Gezilerine Başladı

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Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nun Haberini Sunarken Hiç Gülmedi

2014'te HDP'den Seçime Girip Kaybeden Mustafa Sarıgül, Bu Kez CHP'den Aday Olup Kazandı