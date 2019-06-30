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Ahmet Örken'den çifte şampiyonluk

1 saat önce

Konya'nın ev sahipliğindeki 2019 Türkiye Yol Şampiyonası'nda milli bisikletçi Ahmet Örken, çifte şampiyonluk yaşadı.

Ahmet Örken'den çifte şampiyonluk, System.String[]
Konya'nın ev sahipliğindeki 2019 Türkiye Yol Şampiyonası'nda milli bisikletçi Ahmet Örken, çifte şampiyonluk yaşadı.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyük erkekler yol yarışında Ahmet Örken birinciliği elde etti.
Anıt Meydanı'ndan başlayıp Kozaağaç Parkı'nda sona eren 121,3 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışı Ahmet Örken, 2 saat 59 dakika 39 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Ahmet, yol yarışında ilk kez ulusal şampiyonluk elde ederken, Onur Balkan ikinci, Feritcan Şamlı üçüncü sırayı aldı.
Bu kategoride takım klasmanında Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü zirveye çıkarken, Peloton İstanbul Spor Kulübü ikinci, Pamukkale Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Ahmet Örken, zamana karşı büyük erkekler kategorisinde üst üste 6. kez zirvede yer aldı. Bu kategoride Onur Balkan ikinciliği, Mustafa Sayar ise üçüncülüğü elde etti.
Büyük erkekler ile aynı yarış içerisinde koşulan 23 yaş altı kategorisinde ise şampiyonluğa Halil İbrahim Doğan ulaştı. Halil İbrahim'i, Onur Turgut ve Ahmet Örencik izledi.
Kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi zamana karşı şampiyonu değişmedi. Başkent Üniversitesi Bisiklet Takımı sporcusu Esin Yılmaz, 2018'in ardından bu yıl da Türkiye şampiyonu olurken, Keziban Koyun ikincilik, Kübra Bektaş ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:11 Kaynak: AA
Konya, Türkiye, Ahmet Örken, Spor
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