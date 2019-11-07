Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.,



Başkan Övüç, kandillerin ışıklarıyla karanlık geceleri aydınlatmanın yanı sıra manevi yönüyle de gönülleri aydınlattığını belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan mübarek Mevlid Kandili'ne erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandiller ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de gönüllerimizi aydınlatan, nefsimizin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkanlarını sunan kutlu zaman dilimleridir. Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan, sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyamızı şereflendirdiği gecedir. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuz olan Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu mübarek gece vesilesiyle Peygamberimizin bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlamak, onun örnek hayatını ve ahlakını rehber edinerek, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşımak hepimizin en temel hedefi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyor, bütün İslam aleminin, milletimizin ve esnaf sanatkarlarımızın Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun" - KAYSERİ