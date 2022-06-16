Ahmet Özal: "Yüzde 100-120'nin Üzerinde Zam Yapılması Lazım. Öncelikle Maaş Artışı. Ben Olsam, Bütçedeki Bir Sürü Yatırım Kalemini Keserim"

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, partisinin genel merkezinin açılışında "Enflasyonu sıfırlasanız bile hayat pahalılığı olduğu seviyede kalır, fiyatlar aşağı düşmez. Onun için satın alma gücünü artırmanız lazım. Bugün yapılması gereken; yüzde 100'ün, yüzde 120'nin üzerinde zam yapılması lazım ki önce insanlara yatırım yapmanız lazım. İnsana yatırım yapmazsanız ekonomide yapacağınız hiçbir tedbir işe yaramaz. Öncelikle maaş artışı. Ben olsam, bütçedeki bir sürü yatırım kalemini keserim" dedi.

TEK Parti Genel Merkezi bugün düzenlenen törenle açıldı. TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu parti, ilk başta; Anavatan Samsun Milletvekilimiz Süleyman Yağcıoğlu tarafından kurulmuş partiydi, İlk Parti. Daha sonra böyle bir karar aldık, görev değişikliği yaptık. Şu anda ben genel başkan oldum; kendisi genel başkan vekili. Bu parti yeni bir parti değil, 1998 yılında kurulmuş, üç defa seçime girmiş partidir. 41 il şartı vardı, onu zaten çoktan geçtik.

"EKONOMİ BİLİMSEL OLARAK YÖNETİLMELİ"

Hedefimiz, Türkiye'de mevcut ekonomik sıkıntıları anlatmak değil. Zaten bunları hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Bizim anlatacaklarımız ve anlattıklarımız çözümü nelerdir. Çözümü anlatmak önemlidir şu anda. Durum tespiti belli. Bugün ne yapılması gerektiğini, biz çok iyi biliyoruz. Ekonomi, bilimsel olarak yönetilmeli. Enflasyon faizi doğurur gibi, teoriler Türkiye'de doğru değil. Politika faizini yüzde 14'lere indirdik, enflasyon yüzde 70'lere tırmandı. Demek ki ters ilişki var. Esasında faizi indirmeniz için önce enflasyonu indirmeniz lazım. Enflasyonu indirmek için gerekli adımların bilimsel olarak atılması lazım.

"FAKİRLER DAHA FAKİR, ZENGİNLER DAHA ZENGİN HALE GELDİ"

'Orta direk'; ne kadar büyük, geniş, sağlam olursa demokrasi o kadar sağlam oturur. Şu anda orta direk çok küçüldü. Fakirler daha fakir hale geldi, zenginler daha zenginleşti. Bu, Türkiye'nin demokrasisine ve sosyal adaletine büyük zarar verecektir.

Şu anda hayat pahalılığını aşağı indiremezsiniz, indiremiyorsunuz da… Enflasyonu sıfırlasanız bile hayat pahalılığı olduğu seviyede kalır, fiyatlar aşağı düşmez. Onun için satın alma gücünü artırmanız lazım. Rahmetli Özal döneminde, yüzde 120 zam yapılmıştı, emekliye ve memura. Bugün yapılması gereken; yüzde 100'ün, yüzde 120'nin üzerinde zam yapılması lazım ki önce insanlara yatırım yapmanız lazım. İnsana yatırım yapmazsanız ekonomide yapacağınız hiçbir tedbir işe yaramaz. Mutlu olmayan insan üretken de değildir. Mutlu olmayan insan çalışmaz da. Öncelikle maaş artışı. Ben olsam, bütçedeki bir sürü yatırım kalemini keserim. Önce insana veririm."