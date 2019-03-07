Ahmet Özel'in, 'İç Güneş' Sergisi Galeri Diani'de
1 saat önce
Galeri Diani'deki kişisel sergisinde Ahmet Özel, son yıllarda kendi resmine yüklediği 'iyileştirme' kavramını, şaman, şifacı, melek diye adlandırdığı amorf bedenler üzerinden ele alıyor.
Galeri Diani, 16 Mart – 6 Nisantarihleri arasında Ahmet Özel'in "İç Güneş" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu sergide sanatçının kendi iç dehlizlerindeki heyecan verici yolculuğuna tanıklık edeceğiz.
Gerçek yaşam enerjisini temsil eden 'İç Güneş'i plastik bir form haline dönüştürerek kendini bu sembol varlıkla özdeşleştiriyor. Sanatçı kendi benlik kozasını ören birçok bilinmezi arama yolunda bir anlamda kendi sınırlarına, sırlarına ulaşmayı amaçlıyor.
Ahmet Özel, Galeri Diani'de 16 Mart Cumartesi tarihinde açılacak olan"İç Güneş" adını verdiği kişisel sergisinin açılımından bahsederken, "Özellikle kendi derinliklerinde onu saran Kafkas mitolojisinin söylemi üzerinde duruyor ve resimlerinde kendi yarattığı şamanların yaşam iksirine, onun yarattığı mucizevi atmosferine ulaşmayı amaçlıyor. Zamansız mekanlarda varolan plazma figürlerle olan karşılaşmaları, onların düzlemsiz mekanlarda yer alan belli belirsiz gölgeleri, yansımaları bir anlamda sanatçının kendi iç varoluşunun tezahürlerinin" önemini vurguluyor. Sanatçı bu sergiyle kendi iç dehlizlerine olan yolculuğunda ona ışık veren 'İç Güneş'i kutsuyor. Bir anlamda Ahmet Özel 'İç Güneş' adını verdiği son sergisinde de yaşamın tüm somut gerçekliğini soyut bir dille izleyiciye aktarıyor.
Ahmet Özel'in "İÇ GÜNEŞ ." sergisini 16 Mart Cumartesi – 6 Nisan Cumartesi tarihleri arasında Galeri Diani 'de ziyaret edebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:42 Kaynak: Bültenler
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