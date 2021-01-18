Ahmet Özhan 39 yıl sonra ekrana dönüyor! Hangi dizide rol alacak?
18.01.2021 23:19
'Bak Yeşil Yeşil' şarkısı ile bir döneme damgasını vuran; bunun yanı sıra birçok dizi ve sinema filmi projesinde rol alan müzik dünyasının efsane ismi Ahmet Özhan; TRT1'in sevilen aile komedisi Tövbeler Olsun'da rol alacak.
'Bak Yeşil Yeşil' şarkısı ile bir döneme damgasını vuran; bunun yanı sıra birçok dizi ve sinema filmi projesinde rol alan müzik dünyasının efsane ismi Ahmet Özhan; TRT1'in sevilen aile komedisi Tövbeler Olsun'da rol alacak.
1982 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hacı Arif Bey dizisinde başrol oynayan Özhan, 39 sene sonra yine TRT 1'de izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Doktor Şevki Bey Rolüyle Tövbeler Olsun'da
TRT1'in sevilen dizisi Tövbeler Olsun' da mahallenin güler yüzlü ve babacan doktoru 'Doktor Şevki Hoşnefes' karakterini canlandıracak olan Ahmet Özhan, yıllar sonra yeniden kameralar karşısına geçmenin heyecanını yaşıyor.
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