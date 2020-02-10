Ahmet Paşa Orta Okulu Yarı Finalde - Son Dakika
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Ahmet Paşa Orta Okulu Yarı Finalde

6 saat önce

06-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Küçük Erkek-Kız Hentbol Grup Müsabakalarında temsilcilerimizden Ahmet Paşa Ortaokulu erkek ve kız takımı yarı finale yükseldi.

Ahmet Paşa Orta Okulu Yarı Finalde, System.String[]

06-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Küçük Erkek-Kız Hentbol Grup Müsabakalarında temsilcilerimizden Ahmet Paşa Ortaokulu erkek ve kız takımı yarı finale yükseldi.


Nevşehir'in ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara Kayseri, Aksaray, Adıyaman, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Niğde'den katılan okul takımları mücadele etti. Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapılan müsabakalarda temsilcimiz Ahmet Paşa Ortaokulu küçük kız ve erkek takımı rakiplerine şans tanımayarak gruptaki tüm maçlarını namağlup olarak bitirdi ve Türkiye Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuları, antrenörleri ve idarecileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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