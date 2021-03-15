Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada'da evlendi

Çıplak pozları ses getiren Berrak Tüzünataç, o projeyi Esra Gülmen'le birlikte hayata geçirmişti.

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, nikah sonrası bu kareyi sosyal medyada paylaştı.

Tüzünataç proje kapsamında vücudu "bla bla" yazısıyla kaplı şekilde poz vermiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram 'da paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Esra Gülmen'in adı kısa süre önce Berrak Tüzünataç 'la birlikte hayata geçirdiği projeyle gündeme gelmişti.

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