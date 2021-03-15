Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram'da paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Esra Gülmen'in adı kısa süre önce Berrak Tüzünataç'la birlikte hayata geçirdiği projeyle gündeme gelmişti.
Tüzünataç proje kapsamında vücudu "bla bla" yazısıyla kaplı şekilde poz vermiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, nikah sonrası bu kareyi sosyal medyada paylaştı.
Çıplak pozları ses getiren Berrak Tüzünataç, o projeyi Esra Gülmen'le birlikte hayata geçirmişti.
Son Dakika › Magazin › Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada'da evlendi - Son Dakika Magazin