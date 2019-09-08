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Ahmet Şafak konserine yoğun ilgi

32 dakika önce

Ahmet Şafak konserine yoğun ilgiBURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Biber Festivali etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Ahmet Şafak hayranları ile bir araya geldi.

Ahmet Şafak konserine yoğun ilgi

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Biber Festivali etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Ahmet Şafak hayranları ile bir araya geldi.

Yenişehirliler ile konserde bir araya gelen Ahmet Şafak sevilen şarkıları ile izleyicileri coşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde iki saat sahnede kalan Şafak'a gecenin sonunda Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, çiçek ve plaket takdim etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut aydın, "Gazeteci, söz yazarı, sevilen sanatçı ve usta besteci Ahmet Şafak 6. Uluslararası Biber Festivalimizde Yenişehir'imizde muhteşem bir konser verdi. Vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen konserde kulaklarımızın pasını silen sanatçımız Ahmet Şafak'a ilçemize ve festivalimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Davut Aydın, Ahmet Şafak, Yenişehir, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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