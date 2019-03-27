Ahmet Şafak Pınarbaşı'da Konser Verdi

Sanatçı Ahmet Şafak, MHP'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlediği etkinlikte konser verdi.

Sanatçı Ahmet Şafak, MHP'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlediği etkinlikte konser verdi.



MHP İl Teşkilatı'nın davetlisi olarak Kayseri'ye gelen ses sanatçısı Ahmet Şafak ilk olarak MHP İl Başkanı Serkan Tok'u ziyaret etti. Ahmet Şafak, ziyaret sonrasında akşam Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılarak birbirinden güzel eserleri seslendirdi.



Etkinliğe MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP İl ve İlçe yöneticileri ile Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu katıldı. MHP İl Başkanı Serkan Tok, 31 Mart seçimlerine teşkilat olarak çok çalıştıklarını ifade ederek Kayseri'de belediyeleri 17-0 Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi. - KAYSERİ

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