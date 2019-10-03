Ahmet şafak yarın vizyona girecek olan kuşatma yedi uyuyanları anlattı

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL, DHA

Yapımcılığını ve senaristliğini sanatçı Ahmet Şafak'ın üstlendiği 'Kuşatma Yedi Uyuyanlar' yarın vizyona giriyor. Ahmet Şafak izleyicilerin filmden çıktıktan sonra, 'İyi ki bu milletin mensubuyum diyeceklerini söyledi.

Vatanı için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, vatanı üzerinde oynanan oyunları bozmak için girdiği mücadeleyi konu eden filmin başrolünde Ahmet Şafak bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Sefa Zengin, Aslı Atıl, Hakan Erkuran, İbrahim Ethem Erkuran, Mehmet Tokat yer alıyor.

'TÜRKİYE AMERİKA ÇATIŞMASININ SEMBOLÜ

Film hakkında bilgiler veren Ahmet Şafak, 'Gerçek ve kurmacanın bir arada bulunduğu bir film. Filmde tarih, yer ve zaman veriyor. Filmimiz, 2011'de Kerkük'te geçiyor. Filmin kahramanı bir özel kuvvet komutanı. Bunları eklediğimiz zaman film, gerçeğin izini sürerek ilerliyor. Ben, 2001-2003 ve 2007'de muhtelif dizi filmlerde oynadım. O oyunculuk altyapısını bildiğim için de böyle bir şeye cesaret ettiğimi söyleyebilirim. Film, 2011 yılında Kerkük'te başlıyor. Türk özel kuvvet komutanı, bir Amerikan komutanıyla kapışıyor. Bu aslında Türkiye Amerika çatışmasının özellikle mekan olarak da kapışmasının sembolü. Bu kapışma halen Suriye'de devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında filmimiz, gerçeklerin izini sürüyor. Fakat, bununla da kalmıyor. Çok dramatik bir damar da var filmin içerisinde. Çünkü Turan komutan 2011'de Falcon'la kapıştıktan sonra ağır hasta karısını ve kızını görmeye geliyor. İşte orada onun dramı başlıyor dedi.

'SADECE KAHRAMANLIK HİKAYESİ DEĞİL

Şafak, 'Film aslında sadece temel bir kahramanlık hikayesi değil. Belki de bu açıdan Türk sinemasında bir ilk. Yedi uyuyanlar kavramı ve bu kavramın altını dolduran karakterlerimiz söz konusu. Bu karakterler sosyal hayata nüfuz etmiş ve sosyal kimlikleriyle toplum içerisinde var olan insanlar. İşte burada kendilerinden bir parça bulacaklar. İzleyici 'Bu yedi değil de sekiz olsaydı, sekizinci biz olurduk' diyecekler. Filmimizin temel sloganı 'Uyuyanları uyandırın'. İnsanlar filmden çıktıklarında Mehmet Akif Ersoy'un dizelerindeki gibi 'Biz nasıl bir milletmişiz ki gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz'i hatırlayacaklar. Bu filmden çıkınca bunu hissedecekler. Keyifle izleyebilecekleri iyi bir film oldu. Ama filmi izlerken kimi zaman hüzünlenecek, kimi zaman ağlayacaklar. Mendillerini unutmasınlar. Çoğu zaman da gurur duyacaklar. Gözlerinden yaşlar akarken 'İyi ki bu milletin mensubuyum' diyecekler diye konuştu.

SAYIN DEVLET BAHÇELİ GALASINA KATILMAK İSTİYORDU

Filmin galasını iptal ettiklerinden söz eden Ahmet Şafak, Sayın Devlet Bahçeli galasına katılmak istiyordu, hatta galayı kendi teşkil etti. Sağ olsun, rabbim ona uzun ömürler versin. Geçtiğimiz hafta geçici bir rahatsızlık geçirdi. Biz galamızı erteledik. Bana, 'Ahmet mutlaka filme gideceğim' dedi. O verdiği sözü her zaman tutar, dolayısıyla Ankara'da sinema salonunda Sayın Genel Başkanımızı göreceğiz, ben de inşallah yanında olacağım. ifadelerini kullandı.