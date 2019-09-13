Son Dakika Haberleri: Ahmet Şafak Yenişehirlileri coşturdu
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Ahmet Şafak Yenişehirlileri coşturdu

1 saat önce

Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü ve 6. Uluslararası Altın Biber, Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivalinde Ahmet Şafak sahne aldı.

Ahmet Şafak Yenişehirlileri coşturdu, System.String[]

Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü ve 6. Uluslararası Altın Biber, Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivalinde Ahmet Şafak sahne aldı.


Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezine kurulan açık sahnede konser veren Ahmet Şafak'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Konseri Belediye Başkanımız Davut Aydın, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Enes Küçük ve vatandaşlar takip etti. Şarkılarına çok sayıda kişinin eşlik ettiği konserde izleyicilerle sürekli iletişim kuran Ahmet Şafak, Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'e ilk kez geldiğini ve böyle güzel bir ilçede konser vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şafak, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye nasihatini okudu.


Başkan Davut Aydın, Ahmet Şafak'a çiçek ve plaket takdim etti. - BURSA

Ahmet Şafak, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
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