Son Dakika Haberleri: Ahmet Sami Kutlu: "Çinicilik, Yeni Dönemde Daha Heyecanlı Olacak"

Ahmet Sami Kutlu: "Çinicilik, Yeni Dönemde Daha Heyecanlı Olacak"

59 dakika önce

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, çini ve sanatsal ürünlerin belediyenin organizasyonuyla mutlaka ihracat yolunun açılması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Sami Kutlu:
AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, çini ve sanatsal ürünlerin belediyenin organizasyonuyla mutlaka ihracat yolunun açılması gerektiğini ifade etti.

Kutlu, AK Partili yöneticiler Nurettin Kaplan, Remzi Günay, Ömer Öztaş ve Ahmet Erdoğmuş ile birlikte çini sanatçısı İsmail Yiğit'i iş yerinde ziyaret etti.

Yeni dönemde çinicilik mesleğinin daha heyecan verici olacağını dile getiren Kutlu, "Hakikaten çininin başkenti, şehrimiz için hem sanatsal açıdan, hem de katma değer girdisi anlamında elimizde dünyanın hiçbir yerinde olmayan büyük bir imkan. Bundan çok daha yoğun olarak yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Deyim yerindeyse en yüksek faydayı sağladığımızda çininin bir Kütahya doyuracağını düşünüyorum. Hem sanat anlamında doyurucu şeyler üretip, hem de şehrimizde yaşayan insanların maddi anlamda doyurulmasına vesile olur. Erol Kaya beyin Kütahya'nın çininin imkanlarından yeterince yararlanılamadığı, çini sanatını hak ettiği yere taşıması notasında teşebbüslerde bulunması, çalışmalar yapması gerektiği yönünde paylaşımları olduğunu biliyorum.Üretilen eserde tatbiki anlamında bir standardizasyon, bir ekspertiz çalışması yok bildiğim kadarıyla. Ben bunun çini sanatına katkısı olacağına, hem üretimin, hem de ederinde, bedelinde satılması, hak ettiği değeri görmesi açısından kıymetli olacağını düşünüyorum. Diğer bir hususta çini ürünlerimizin, sanatsal ürünlerimizin belediyemizin organizasyonunda yapılacak bir elektronik ticaret yöntemiyle bütün dünyaya satılması yolunu açmak, bununla ilgili organizasyonlar yapmak, hemşehrimize katkı sağlayacak, hem de çini sanatına daha ciddi bir derinlik sağlayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

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