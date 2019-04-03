Son Dakika Haberleri: Ahmet Sami Kutlu: Tüm Hemşehrilerime Şükranlarımı Arz Ediyorum

Ahmet Sami Kutlu: Tüm Hemşehrilerime Şükranlarımı Arz Ediyorum

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Kütahya Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Sami Kutlu, seçim sonuçlarının ardından Belediye Başkanı Seçilen Prof. Dr. Alim Işık'ı tebrik eTTİ.

Ahmet Sami Kutlu: Tüm Hemşehrilerime Şükranlarımı Arz Ediyorum, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Kütahya Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Sami Kutlu, seçim sonuçlarının ardından Belediye Başkanı Seçilen Prof. Dr. Alim Işık'ı tebrik eTTİ.

Kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür eden Kutlu, "Seçim süresince her zaman yanı başımda olan İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, Merkez İlçe Başkanımıza, İl Kadın ve Gençlik Başkanlarımıza, ana kademe, kadın ve gençlik teşkilat mensuplarımıza, mahalle başkanı ve sandık kurulu üyeleri ile müşahitlerimize teşekkür ederim. Özellikle kampanya süresince beni bağrına basan, seçimde şahsımı tercih eden yada etmeyen istisnasız tüm hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Kutlu, Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Alim Işık'ı da tebrik ederek, "Kıymetli Hemşehrilerim, 31 Mart seçimleri ve sonuçları şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Yeni Belediye Başkanımız MHP adayı Sn.Prof.Dr.Alim Işık Beyi tebrik ediyorum. Kütahya'mızla ilgili her hususta destekçisi olacağımı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:38 Kaynak: İHA

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