Ahmet Sami Kutlu: Yatırım Seferberliği Başlatacağız"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, kuracakları yatırım ofisi ile 'yatırım seferberliği' başlatacaklarını ifade etti.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, kuracakları yatırım ofisi ile 'yatırım seferberliği' başlatacaklarını ifade etti.



Osmangazi Mahallesi'nde projelerini anlatan Kutlu, "İşle alakalı belediyemiz önümüzdeki dönemde işsizliğin önünü açmak, istihdamı sağlamak adına çok güçlü bir görev ifa edecek" dedi.



Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak meslek edindirme kurslar da düzenleyeceklerini dile getiren Kutlu, "Biz size kendimizi anlatalım, görevimize talip olalım, yapamadıklarımız varsa niye yapamadığımızı anlatmaya çalışalım, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı da kısaca izah etmeye çalışalım dedik. Biz konuşmadan sizi dinlemeye talip olacağız. Ama bu mahallemizle de alakalı olarak neler yapabiliriz? Üzerinden Neler düşündük? Eksik olan nelerdir? Onların kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Birçok mahallemizde hemşehrilerimizin beklentilerinden birisi özel halk otobüslerinin güzergahları, hareket saatleri, sıklığı ve durakların olduğu yer. Hemen her mahallemizde bununla ilgili beklentiler var. Toplu taşıma, çöp toplama, su ve kanalizasyon belediyenin olmazsa olmaz işidir. Bunları yapmamız lazım. Bunlarda hiçbir eksiğimizin kalmaması lazım. Bu nedenle önümüzdeki dönem toplu taşıma ile ilgili geniş bir düzenleme yapacağız. Özel halk otobüslerinin kullanımı ile ilgili hemşehrilerimiz daha güzel, daha konforlu ihtiyaçlarını karşılayan bir toplu taşım hizmeti alacaklardır. Yine her mahallemizdeki semt pazarlarıyla ilgili bir takım talepler var.Üzerleri açık olan pazarları kapatılması ile alakalı, yenilenmesi gereken yerler var, üzeri kapatılmış içerisinde cereyan yapması nedeniyle rahatsızlık duyulan yerler var. Semt pazarı olmayan mahallerimize semt pazarı, olanların da ihtiyaçlarının giderilmesi, üstünün kapatılması ve sağlıklı, huzurlu hem esnafımızın hem de alışveriş yapan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan semt pazarı düzenlemesi yapacağız. Yine bu dönemde köyden dönüşen mahallelerimizin birçoğuna sosyo kültürel merkezi inşa ettik. Bu inşallah önümüzdeki dönemde merkez mahallelerimizde de 'Mahalle Konağı' adı altında hem böyle toplantı yapılan salonlar, hem erkek kuran kursu olarak kullanabilecek birim, yine emeklilerimiz için, kadınlarımız için vakit geçirebilecekleri güzel bir yer, daha da önemlisi hanımların iş geliştirme kursları, burada Halk Eğitim Merkezimizle birlikte yapacağımız müşterek çalışmalarla onlara meslek edindirmek, burada üretecekleri ürünleri belediyemiz aracılığıyla gerek çevre yolu kenarında kuracağımız satış mağazalarında, gerekse turizm bölgelerinde kiralayacağımız yerlerde onların el sanatlarıyla ürettikleri ürünleri eserleri pazarlayarak hem aile bütçesine, hem şehit bütçesine katkı sağlamalarına imkan sunacağız. Çocuk parklarımızın hepsini yeniden elden geçirip, eksiklikleri varsa tamamlayacağız. Her mahallemizde yoğun olarak istenen bir şey var çocuklarımızın güven içerisinde oynayabilmesi için buraları MOBESE kameralarıyla güvenlik altına alacağız. Bu şekilde yavrularımızın çocuk parklarında güven, huzur ve emniyet içerisinde güzel vakit geçirmelerini temin edeceğiz. Uygun olan çocuk parklarının belli kısımlarının üstlerini kapatacağız. Kışında çocukların çocuk parklarında vakit geçirmelerine imkan sunacağız. İşle alakalı belediyemiz önümüzdeki dönemde işsizliğin önünü açmak, istihdamı sağlamak adına çok güçlü bir görev ifa edecek. Belediyemizde istihdam merkezi açarak burada çeşitli iş kollarında açacağımız meslek edindirme kurslarıyla sertifikalar vereceğiz. Bu kurslarımızı başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin istihdamına aracılık edeceğiz. Onlara ciddi anlamda iş temin etmeleri noktasında destek olacağız. Yine 'Yatırım ofisi' diye bir birim kuracağız. Bu ne demek? Şehrimize bir fazla müteşebbis, yatırımcı, sanayici kazandırmak anlamında buradaki uzman arkadaşlarımız yılın tümünü ülkemiz içerisinde gezerek yatırımcı avına çıkacaklar. Mümkün oldukça şehrimizi tanıtarak, yatırım anlamında şehrimizin avantajlarını ifade ederek ve şehrimize yatırıma karar verdiklerinde onların önündeki her türlü bürokratik engelleri aşmak adına her türlü desteği vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılın sonunda ciddi anlamda istihdamı arttırarak işsizlikle alakalı belediyemiz üzerine düşen görevi maksimum düzeyde hayata geçirecek" diye konuştu. (EFE-) - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok

İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi

Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü