Son Dakika Haberleri: Ahmet Sami Kutlu: Yatırımcı Avına Çıkacağız

Ahmet Sami Kutlu: Yatırımcı Avına Çıkacağız

1 saat önce

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, kuracakları yatırım ofisleri ile sanayici ve müteşebbisleri kente çekeceklerini ifade etti.

Ahmet Sami Kutlu: Yatırımcı Avına Çıkacağız, System.String[]
AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, kuracakları yatırım ofisleri ile sanayici ve müteşebbisleri kente çekeceklerini ifade etti.

Ziraat Mahallesi sakinleriyle buluşan Kutlu, vatandaşlara projelerini anlattı.

Kutlu, "İşle alakalı belediyemiz önümüzdeki dönemde işsizliğin önünü açmak, istihdamı sağlamak adına çok güçlü bir görev ifa edecek. Belediyemizde istihdam merkezi açarak burada çeşitli iş kollarında açacağımız meslek edindirme kurslarıyla sertifikalar vereceğiz. Bu kurslarımızı başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin istihdamına aracılık edeceğiz. Onlara ciddi anlamda iş temin etmeleri noktasında destek olacağız. Yine 'Yatırım ofisi' diye bir birim kuracağız. Bu ne demek? Şehrimize bir fazla müteşebbis, yatırımcı, sanayici kazandırmak anlamında buradaki uzman arkadaşlarımız yılın tümünü ülkemiz içerisinde gezerek yatırımcı avına çıkacaklar. Mümkün oldukça şehrimizi tanıtarak, yatırım anlamında şehrimizin avantajlarını ifade ederek ve şehrimize yatırıma karar verdiklerinde onların önündeki her türlü bürokratik engelleri aşmak adına her türlü desteği vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılın sonunda ciddi anlamda istihdamı arttırarak işsizlikle alakalı belediyemiz üzerine düşen görevi maksimum düzeyde hayata geçirecek" diye konuştu.

Kutlu'nun programına AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de katıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Kütahya, Ahmet Sami Kutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Sami Kutlu: Yatırımcı Avına Çıkacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]