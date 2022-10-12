Ahmet Şık: Seçim Sözcüğünü Yasaklayın. Çünkü İlk Seçimde Gideceksiniz - Son Dakika
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Ahmet Şık: Seçim Sözcüğünü Yasaklayın. Çünkü İlk Seçimde Gideceksiniz

12.10.2022 21:29

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘sansür yasası’ teklifindeki maddeleri Abdülhamid dönemi sansürlerine benzetti ve “Seçim sözcünü yasaklayın. Çünkü ilk seçimde gideceksiniz. Sizin derdiniz, suç saltanatının tahtını korumak. Ama ne yaparsanız yapın, bu ülke size teslim olmadı, olmayacak” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 'sansür yasası' teklifindeki maddeleri Abdülhamid dönemi sansürlerine benzetti ve "Seçim sözcünü yasaklayın. Çünkü ilk seçimde gideceksiniz. Sizin derdiniz, suç saltanatının tahtını korumak. Ama ne yaparsanız yapın, bu ülke size teslim olmadı, olmayacak" dedi.

Kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen, basına ve sosyal medya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bugün de sürüyor. Mesleği gazetecilik olan Ahmet Şık, Genel Kurul'da, Osmanlı döneminde Abdülhamid'in getirdiği yasakları hatırlattı ve "Şimdi de bu ucube yasaklar listesine yenisini eklemek istiyorsunuz. İktidarınız boyunca Meclis'ten geçirdiğiniz yasaların her biri talanın, yolsuzluğun, hırsızlığın önünü açtı. Kurduğunuz yağma düzenine hukuki değil kanuni kılıf uydurdunuz" diye konuştu. Şık, şunları söyledi:

"Ömrü halktan korkmak ile geçen Abdülhamid'in herkesi ispiyoncuya çevirdiği hafiye teşkilatının görevini ise trolleriniz üstlendi. Borazancılığını da İletişim Başkanlığı yapıyor. Patronu, yöneticisi, yazarı sarayın dalkavuklarından oluşan yeni medya düzeni de suçlarınızı gizlemeye yetmedi. Şimdi de saltanatınızı devam ettirmek için, çok sevdiğiniz Abdülhamid dönemini mumla aratacak yasa teklifi ile karşımızdasınız. Dezenformasyon diye de çok alengirli de bir isim bulmuşsunuz. Güya yalan, yanlış bilginin dolaşıma girmesini engelleyecek. Eğer gerçek niyetiniz buysa İletişim Başkanlığı'nı kapatmakla başlayabilirsiniz. Başındaki çakma Goebbels'e nasılsa eş dost üzerinden bol maaşlı iş bulursunuz.

"SEÇİM SÖZCÜĞÜNÜ YASAKLAYIN"

Saray sözcünü yasaklayın. Çünkü yoksulun, garibanın, ezilenin rızkıyla kurduğunuz, müteahhitler imparatorluğunun nişanesi olan, harcı kanla karılan o sarayınız var ya bir yıl sonra utanç müzesi olacak. Fotoğraf sözcüğünü yasaklayın. Aklınıza 'Suçişleri Bakanı'nızın kriminal fotoğrafları gelmiş olabilir ama o nedenle değil. Yasaklayın, çünkü bu ülkenin 20 yıldır hayatını zindan ettiğiniz insanları, reisinizin fotoğraflarını duvardan indirip atmak için birbiri ile yarışacak. Seçim sözcünü yasaklayın. Çünkü ilk seçimde gideceksiniz. Sizin derdiniz, suç saltanatının tahtını korumak. Ama ne yaparsanız yapın, bu ülke size teslim olmadı, olmayacak."

Şık, "'Tahtın kurusun' sözünü çağrıştırdığı için 'tahta kurusu' sözü de o dönem yasaklanmış. Siz de yasaklayın. Çünkü bu Cumhuriyet'in altını oyan tahta kuruları olduğunuzu söylemeye devam edeceğiz. Biz de sizin tahtınızı kurutacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, İşçi Partisi, Ahmet Şık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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