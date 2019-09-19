Son Dakika Haberleri: Ahmet Selçuk İlkan öğrencilerle buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Ahmet Selçuk İlkan öğrencilerle buluştu

1 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen kitap fuarına katılan şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, BENGİ Projesi Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Ahmet Selçuk İlkan öğrencilerle buluştu, System.String[]

Balıkesir'de düzenlenen kitap fuarına katılan şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, BENGİ Projesi Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.


Balıkesir Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da katıldı. Balıkesir İl merkezindeki 26 farklı okuldan 500 öğrencinin dinlediği programda Ahmet Selçuk İlkan, okuduğu şiirleriyle adeta kulakların pasını sildi. Hayatının neredeyse her anında şiir yazan ve beste yapan Ahmet Selçuk İlkan; Emel Sayın'dan Zeki Müren'e, Müslüm Gürses'ten Ferdi Tayfur'a kadar akla gelebilecek tüm sanatçılara şarkılar verdiğini ve o şarkıların hepsinin hayatından bir kesit olduğunu açıkladı. Kariyer Günleri, Ahmet Selçuk İlkan'a Balıkesir Valisi Sayın Ersin Yazıcı tarafından hediye ve çiçek takdimi ile sona erdi. - BALIKESİR

Ahmet Selçuk, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok
Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:37:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Selçuk İlkan öğrencilerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]