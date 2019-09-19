Ahmet Selçuk İlkan öğrencilerle buluştu

Balıkesir'de düzenlenen kitap fuarına katılan şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, BENGİ Projesi Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.



Balıkesir Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da katıldı. Balıkesir İl merkezindeki 26 farklı okuldan 500 öğrencinin dinlediği programda Ahmet Selçuk İlkan, okuduğu şiirleriyle adeta kulakların pasını sildi. Hayatının neredeyse her anında şiir yazan ve beste yapan Ahmet Selçuk İlkan; Emel Sayın'dan Zeki Müren'e, Müslüm Gürses'ten Ferdi Tayfur'a kadar akla gelebilecek tüm sanatçılara şarkılar verdiğini ve o şarkıların hepsinin hayatından bir kesit olduğunu açıkladı. Kariyer Günleri, Ahmet Selçuk İlkan'a Balıkesir Valisi Sayın Ersin Yazıcı tarafından hediye ve çiçek takdimi ile sona erdi. - BALIKESİR