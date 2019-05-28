Son Dakika Haberleri: Ahmet Serçe'den Konyalı firmalara tebrik
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Ahmet Serçe'den Konyalı firmalara tebrik

2 saat önce

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde bulunan Konyalı 6 firmayı tebrik etti.

Ahmet Serçe'den Konyalı firmalara tebrik, System.String[]
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde bulunan Konyalı 6 firmayı tebrik etti.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesini açıkladığını ve bu listede Konya'dan 6 firmanın yer aldığını hatırlattı. Firmaları tebrik ederek önümüzdeki yıllarda bu sayının artmasını temenni eden Serçe şöyle konuştu; "Ülke ekonomisinde görülen daralmaya rağmen Konyamızdan 6 firmanın bu listede yer alması bizler için gurur verici. Gelecek yıllarda bu sayının artması en büyük temennimiz. TÜMSİAD ailesi olarak bizlerde firmalarımızın yeni pazarlar ve iş fırsatları yakalayabilmesi için fuarları, iş toplantılarını yakından takip edip bilgilendiriyoruz. Önümüzde seçim olmadan geçecek 4 yıl bulunuyor. Bu süreyi çok iyi değerlendirerek gerekli ekonomik reformlarında yapılmasıyla sanayide çarkların eskisinden daha iyi döneceğini düşünüyorum. Yerli ve milli imkanlarla daha çok katma değerli ürünleri üretip ihraç etmeliyiz. Bu sayede en büyükler listesinde Konya'dan daha çok firmanın yer alacağından eminim" dedi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:53 Kaynak: İHA
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Konya, Ekonomi
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