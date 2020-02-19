Ahmet Şerife Sanlı'nın küçük kızları namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Şerife Sanlı'nın küçük kızları namağlup şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Ahmet Şerife Sanlı'nın küçük kızları namağlup şampiyon oldu

6 saat önce

2020 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Basketbol İl Şampiyonası kız kategorisinde Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu takımı namağlup şampiyon oldu.

Ahmet Şerife Sanlı'nın küçük kızları namağlup şampiyon oldu, System.String[]

2020 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Basketbol İl Şampiyonası kız kategorisinde Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu takımı namağlup şampiyon oldu.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde okullar arası basketbol turnuvası düzenlendi. 'Küçük kızlar' kategorisinde ilçe birincisi olan Didim, Nazilli, Söke ve Efeler okul takımları, il birinciliği için mücadele etti. Dörtlü grupta Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu takımı, farkını ortaya koydu. Aydın Lisesi Spor Salonunda oynanan son karşılaşmada Didim Gazi Ortaokulu 32-6 yenen Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu, turnuvada namağlup şampiyonluğa ulaştı.


Okul takımını başarısından dolayı tebrik eden Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Müdürü Özcan Kardeş, "Beden eğitimi öğretmenimiz Yücel Yiğit'in antrenörlüğünde öğrencilerimiz, turnuvaya çok iyi hazırlandı. Çıktıkları her maçta öğrencilerimiz ellerinden geleni yaptı. Turnuvanın sonucunda da öğrencilerimiz namağlup il birincisi oldu. Okulumuza şampiyonluk sevinci yaşatan öğretmeniz Yücel Yiğit ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
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