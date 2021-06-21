Ahmet Şık'dan, Veyis Ateş'i doğrulayan sözler: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim - Son Dakika

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan para istediği şeklinde iddialar ortaya atılan gazeteci Veyis Ateş, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'la ilgili "Dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma" ifadelerini kullanmıştı. Ateş, Ahmet Şık'ın kendisini arayarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme talep ettiğini de belirterek, "İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu ile 5 dakika da olsa bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?" dedi.

"YAZI İÇİN GÖRÜŞMEK İSTEDİM"

Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, Veyis Ateş'in kendisine yönelttiği soruya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şık, "Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile seni aracı kılarak görüşmek istediğimi söylemişsin ki tartışmaların odağına yerleştiğin günden bu yana söylediğin tek doğru bu olsa gerek. Ama bu doğruyu da "Bakan Bey ile siyaseten uzlaşamadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi?" diyerek kendince kullanışlı hale getirmek istemişsin. Manipüle ettiğin doğruyu da açıklayayım ki boşluk kalmasın. Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini açıkladığı gece ve sonrasında yaşananlara dair yazdığım yazı için görüşmek istediğim ve aranızdaki yakınlığını bildiğim için seni arayıp talebimi sana ilettiğim doğrudur" dedi.

"SOYLU, BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ"

Bakan Süleyman Soylu ile bir yazısı için görüşme talep ettiğini ifade eden Şık, "Devamı da şöyle oldu. Beni arayıp Soylu'nun görüşmek istemediğini söyleyince ben de "Madem görüş vermiyor, yazıya baksın yanlış bir şey yazmak istemiyorum" dedim. Yalan doğru bilemem ama bana cevaben, yazının içeriğinin yanlış olmadığının Soylu tarafından teyit edildiğini söyleyince ben de yazıyı yayınladım" diye konuştu.

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