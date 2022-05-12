Ahmet Şık: "Size Yenilgiyi Tattıran Herkesten Olduğu Gibi Kaftancıoğlu'ndan da İntikam Almaya Çalışıyorsunuz Ama Canan Sizden Korkmaz" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, "Size yenilgiyi tattıran herkesten olduğu gibi Canan Kaftancıoğlu'ndan da intikam almaya çalışıyorsunuz ama Canan sizden korkmaz" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Şık, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili onama kararına tepki gösterdiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Size yenilgiyi tattıran herkesten olduğu gibi Canan Kaftancıoğlu'ndan da intikam almaya çalışıyorsunuz ama Canan sizden korkmaz.

Fetullahçı çetenin başlattığı sizin de yürüttüğünüz Gezi kumpası dosyasıyla tutsak alınanlar arasına her türlü suçlarınızın karşısında duran arkadaşlarımızı kattınız. 5 yıldır hukuksuzca hapiste tuttuğunuz Osman Kavala'nın yanı sıra Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i menfaatlerine ya da korkularına esir olanların aksine suçun saltanatına itiraz ettikleri için tutsak ettiniz. Bugün Türkiye yargısı, siz hukuktan; adalet, vicdan ve liyakati söküp attıktan sonra elimizde kalan şeyin adıdır. Hukuksuzluk üzerine kurulu bir düzenin suç ortağına dönüşenler yaratılan hukuksuzluğun ne anlama geldiğini en iyi kendileri bilir.

"GEZİ PARKI PROTESTOLARININ ORTAYA KOYDUĞU BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA İRADESİNDEN KORKUYORSUNUZ"

Her türlü hukuksuzluğu yaptıracağınız makam ve mevkilere, pis işlerinizi gördüreceğiniz sizin gibi suça bulaşmışları, eski ortağınız Gülen Cemaatiyle iş tutanları yerleştirdiğiniz için de zorlanmıyorsunuz. Ailesi 'FETÖ' bağlantılı, kendisi AKP'den milletvekili adayı bir hakimin Gezi davasındaki hukuksuzluklara imza atanlar arasında olması bu yüzden tesadüf değil.

Ayaklarınızın üzerinde ancak zorbalıkla durabiliyorsunuz. ve bu suçun iktidarına karşı Türkiye tarihinin en onurlu hak talebi olan Gezi parkı protestolarının ortaya koyduğu barış içinde bir arada yaşama iradesinden korkuyorsunuz.

"KORKTUĞUNUZ İÇİN BU KADAR SALDIRGAN, ZALİM VE ZORBASINIZ"

Korkun, alaturka führerliğinize karşı Türkiye'nin geleceğinin Gezi'de ortaya çıkan anlayış olduğunu bildiğiniz için korkuyorsunuz. Korkun, Gezi; Saray üzerinden inşa ettiğiniz suç, soygun, yağma ve talan düzeninizi sona erdirecek olan anlayıştır. Korktuğunuz için bu kadar saldırgan, zalim ve zorbasınız. En iyi siz biliyorsunuz; 'Hiçbir korkuya benzemez halkını, vatanını satanın korkusu.'

"BİZLERİ, TUTSAK EDEREK KORKUTABİLDİĞİNİZİ Mİ SANIYORSUNUZ"

Sizler gibi sahte değil. Bu ülkenin gerçek yurtseverleri olan arkadaşlarımızı, bizleri, tutsak ederek korkutabildiğinizi mi sanıyorsunuz. Geri adım atacağımızı mı düşünüyorsunuz? Her kim olursanız olun hiçbirinizden korkmuyoruz. Çünkü zorbaları en çok korkutanın cesaret olduğunu biliyoruz. Sermayeniz, bürokratlarınız, tetikçileriniz, bütün suç ortaklarınızla birlikte sizi tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz. Hepinizle hesaplaşacağız, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet."