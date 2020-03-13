Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı Ahmet Taçyıldız'a ilişkin çıkan haberler üzerine soruşturma başlatıldı Hakkındaki 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin belgeleri sildirdiği iddia edilen Ahmet Taçyıldız'a ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca...

Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı

Ahmet Taçyıldız'a ilişkin çıkan haberler üzerine soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Hakkındaki 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin belgeleri sildirdiği iddia edilen Ahmet Taçyıldız'a ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İş adamı Ahmet Taçyıldız'a ilişkin çıkan haberlerde bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ö. T.'ye 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin belgeleri örtbas etmesi için rüşvet verdiği iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Taçyıldız hakkında çıkan haberleri ihbar kabul ederek, re'sen soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin savcılıkça yapılan açıklamada:

"Yapılan haberlerde, 'bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Ö.T.'nin, Ahmet Taçyıldız adlı şahsın Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçuna ilişkin tahkikat ve soruşturmalarını, görevinin gereklerine aykırı davranarak örtbas ettiği, kapattığı' mealinde haberler yapıldığının fark edilmesi üzerine, başsavcılığımızca UYAP sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma olmadığının anlaşılması nedeniyle, basında yer alan bu haberler dikkate alınarak resen ihbari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan Başsavcılığın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı göndererek, 'Şüpheli Ahmet Taçyıldız ile ilgili ihbar, tahkikat, araştırma veya soruşturma olup olmadığı, bu kişinin açık kimlik bilgileri, yaptığı iş, görev ve sıfatı da dikkate alınarak FETÖ ile ilgisi, terörün finansmanına yönelik eylem ve işlemleri olup olmadığı hususlarının detaylı araştırma yapılarak başsavcılığa bildirilmesini' istediği öğrenildi.

Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:02:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]