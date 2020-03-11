Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ'nün kumpasçı iş adamları ve TARKİM bağlantıları ortayı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ'nün kumpasçı iş adamları ve TARKİM bağlantıları ortayı çıktı - Son Dakika

Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ'nün kumpasçı iş adamları ve TARKİM bağlantıları ortayı çıktı

6 saat önce

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün kumpasçı iş adamlarıyla TARKİM bağlantıları deşifre oldu.

Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ'nün kumpasçı iş adamları ve TARKİM bağlantıları ortayı çıktı, System.String[]

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün kumpasçı iş adamlarıyla TARKİM bağlantıları deşifre oldu.


Hakkındaki FETÖ dosyasını polis müdürünün amcasına devrettiği köşk ve yengesi üzerinden ulaştırdığı nakit rüşvetle sümenaltı ettiren Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün kumpasçı iş adamlarıyla TARKİM bağlantıları ortaya çıktı. Taçyıldız'ın babası Abdülkadir Taçyıldız'ın FETÖ sebebiyle el konulan TARKİM'in yönetim kurulu başkanı, kardeşi Furkan Mehmet Taçyıldız'ın yönetim kurulu üyesi, kendisinin de gizli ortağı olduğu belirlendi.


İddiaya göre Ahmet Taçyıldız ve ailesinin, FETÖ'nün önemli isimlerinden biri ve TARKİM Havacılık Şirketinin sahibi olan İbrahim Faruk Bayındır'la olan ilişkisi de ortaya çıktı. Deniz Baykal ve MHP'ye 2011'de kurulan kaset kumpaslarının perde arkasındaki isimlerden olan Faruk Bayındır, vekillerin görüntülerini kendi internet sitelerinde yayımladı. Adı geçen sitelerin ismini (domain) almak için kredi kartıyla ödeme yapan Bayındır, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesabına 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında 609 bin 215 lira para yatırdı. Kardeşi Ferhat Bayındır da, Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede aynı şeyleri söylerken, eşi Betül Özbey Bayındır, Ekim 2016'de terörizmin finansmanı suçundan yani FETÖ'ye para aktarmaktan tutuklandı.


Tabut içinde İngiltere'ye kaçtı


Faruk Bayındır'ın kurucusu olduğu ve FETÖ'nün havacılık alanındaki şirketi olan TARKİM'e 15 Temmuz'dan sonra el konulurken, yönetimi TMSF'ye geçti. Faruk Bayındır'ın da 15 Temmuz'dan hemen sonra bir tabut içinde özel jete bindirilip İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı.


Hakkındaki FETÖ dosyasını rüşvetle sildirdiği iddia edilen Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın ailesi de TARKİM Havacılık'ın ortaklarındandı. 2008'de kurulan TARKİM Global Havacılık'ın 15 Temmuz kalkışmasından sonra lisansı iptal edilirken, 2017 yılında kayyum atandığı 2018'de de uçakları satıldı. FETÖ sebebiyle el konan şirketin yönetim kurulu başkanıyla ilgili ise herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Çalık Gayrimenkul, Bayındır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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