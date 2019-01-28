Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Alınan Üç Puan Ger Şeyden Değerlidir"

Ahmet Taşyürek: "Alınan Üç Puan Ger Şeyden Değerlidir"

1 saat önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Daha akıllı oynasaydık maçı daha erken koparabilirdik" dedi.

Ahmet Taşyürek:
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Daha akıllı oynasaydık maçı daha erken koparabilirdik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için önemli bir maç oynadıklarını söyleyen Taşyürek, "Hem kupa hem ligin mücadelesini sürdürüp ilk 8'e kalıp ligde geçen hafta sahamızda bir mağlubiyet yaşayarak başlamıştık. Çocuklarla gün boyunca bunları hep konuştuk, şunu söylemek istiyorum kadro derinliğimiz yok. ama benim 19 20 tane aslan gibi özverili gençlerim var. Her takımın yapabileceği yapamayacağı şeyleri yapıyorlar şuanda. Tebrik ediyorum. Rakip iyi de mücadele etti. İlk yarı kazandığımız golden sonra geriye çekildik. 2-0'dan sonra daha sakin ve daha akıllı oynasaydık maçı daha erken koparabilirdik. Fakat alınan üç puan her şeyden değerlidir. Ama izleyenlerden aldığımız bilgiler hakem tamamen bütün kararlarında çok doğru karar vermiş. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Adanaspor, Ahmet Taşyürek, Spor
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