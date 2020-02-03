Ahmet Taşyürek: "Deplasman fobiye dönüştü" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Taşyürek: 'Deplasman fobiye dönüştü' - Son Dakika Spor

Ahmet Taşyürek: "Deplasman fobiye dönüştü"

28 dakika önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Bu deplasman olayı halen 2. yarı en büyük fobimiz şeklinde.

Ahmet Taşyürek:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Bu deplasman olayı halen 2. yarı en büyük fobimiz şeklinde. Buradaki puan eksiklerini gidermemiz gerekiyor" diye konuştu.


TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, bugün hiç hesapta olmayan bir 3 puan kaybettiklerini belirterek, "Bu hafta herkesin yaşadığı süreci bizde yaşamış olduk. Soyunma odasında da çok kızdım. Deplasman fobiye dönüştü. Yediğimiz golden sonra kırılma süreci her şey bitmiş durumdaydı. Pozisyonlara giriyoruz ama son pasları veremedik. Bu kadar iyi oynarken 2. golü yemek amatörce bir davranıştı. Kaçırdığımız pozisyonlardan sonra yediğimiz golle birlikte demoralize olduk. Biz bu süreci geçmek zorundayız. Zaten iç sahada belli bir seviyede kalitede puan alan takımız. Ama bu deplasman olayı halen 2. yarı en büyük fobimiz şeklinde. Buradaki puan eksiklerini gidermemiz gerekiyor. Devre arası aramıza katılan oyuncularımız var. Bunlarında adaptasyonu fiziki uyumluluğu bu süreçte de eksiklikler var. Bunları en kısa sürede atlayıp bilinen Ümraniyespor olmak zorundayız" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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