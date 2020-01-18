Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Emircan Altıntaş ve sözleşmesi feshedilen Lazar'ın yokluğunda Altay mücadelesinde sıkıntı çektiklerini söyledi.



TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ikinci yarının başlamasıyla ilk yarıdaki sıkıntılarını giderdiklerini ifade ederek, "Zor bir maçı zor da olsa geçtik. Şimdi ilk yarının en fazla gol atan ama savunma zafiyeti olduğu için en fazla gol yiyen takımlardan da biriydik. Devre arası planımızı az gol yiyen ve her an gol atabilen bir takım olma stratejisi üzerine kurmuştuk ve öyle başladığımız bir ikinci yarı oldu. Son maçlarımızı kötü bitirmiştik. İkinci yarı zaaflarımızı kapattığımızı düşünüyorum ama Emircan ve Lazar'ın aramızdan ayrılmasıyla sıkıntı çektik. Transfer yapacağız. Ama transfer yapmış olmak için yapmayacağız. Etkili olabilecek, katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katacağız. Galip gelip, üst sıraların içerisinde olmak güzel. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL