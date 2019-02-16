Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Gol Yemeden Dinlenmeli Oyunu Tercih Etmeye Başladık"

Ahmet Taşyürek: "Gol Yemeden Dinlenmeli Oyunu Tercih Etmeye Başladık"

23 dakika önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ligde ve kupada derinliği olmayan kadro ile mücadele ettiklerini vurgulayarak, oyuncu rotasyonu yerine maç anında gol yemedikleri ve dinlendikleri oyun stilini tercih ettiklerini söyledi.

Ahmet Taşyürek:
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ligde ve kupada derinliği olmayan kadro ile mücadele ettiklerini vurgulayarak, oyuncu rotasyonu yerine maç anında gol yemedikleri ve dinlendikleri oyun stilini tercih ettiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki kulvarda mücadelelerini sürdürdüklerini hatırlatan Taşyürek, "Hem kupa hem lig dar bir kadroyla olağanüstü çaba harcayan takımız. Normaldir ki Ümraniyespor son haftalarda Giresunspor maçı dahil normal maç temposundan daha düşük oynuyor. Bunu da biz istiyoruz. Oyuncu rotasyonu yerine saha içerisinde dinlenmeli gol yemeden oyunu tercih etmeye başladık. Bunu yapmazsak sakat cezalılar birikti. Zor maç, kazasız belasız bitti. Gençlerbirliği maçı ve Trabzonspor ile çeyrek final var. Buraya ne kadar çok sağlıklı, hazır oyuncu taşırsak çok daha iyi olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

Ahmet Taşyürek, Spor
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