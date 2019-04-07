Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Görmeyen Hakem Var"

Ahmet Taşyürek: "Görmeyen Hakem Var"

4 dakika önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Hatayspor müsabakasıyla ilgili, "Tartışılan bir şey yok. Görmeyen hakem var" dedi.

Ahmet Taşyürek:
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Hatayspor müsabakasıyla ilgili, "Tartışılan bir şey yok. Görmeyen hakem var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın değerlendirmesini yapmak istemediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Bir şey söylemek istemiyorum. Buraya gelmek zorunda olduğum için geldim" ifadelerini kullandı.

"Görmeyen hakem var"

Mücadelede hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ile ilgili gelen bir soruya ise, "Tartışılan bir şey yok. Görmeyen hakem var" yanıtını verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:48 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Oyunculardan Mete Kalkavan'a Penaltı Tepkisi Beşiktaş'tan Ayrılıp Porto'ya Giden Pepe, Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu! Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti Fenerbahçe, Ankaragücü Karşısında! Maçta İlk Gol Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 16:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Görmeyen Hakem Var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]