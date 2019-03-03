Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Hedefimiz İçin Bir Adım Daha Attık"

Ahmet Taşyürek: "Hedefimiz İçin Bir Adım Daha Attık"

59 dakika önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Karabükspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası, "Üç puan aldığımız için çok mutluyum. Play-off için hedeflediğimiz 56 puan için bir adım attık" dedi.

Ahmet Taşyürek:
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Karabükspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası, "Üç puan aldığımız için çok mutluyum. Play-off için hedeflediğimiz 56 puan için bir adım attık" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahalarında aldıkları 3-0'lık Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taşyürek, "Yoğun maç programımız devam ediyor. Maç öncesinde de söylediğim gibi bu tip maçlar zor. Zoru geçtikten sonra rakibin puantaj ve ligdeki durumuna bakarak ön yargı oluşmasını engellemek için 2-3 gündür yoğun mesai harcıyoruz. Neden yoğun çalıştığımız bugün ortaya çıktı. Golü bulana kadar çok zorlandık. Rakibimizi kutluyorum. Durumları ne olursa olsun sahaya çıkıp mücadele ediyorlar ve ayrı bir misyon üstlendiler. Artık her geçen maç daha tecrübeli bir takım oluyorlar. Sezon başındaki gibi değiller. Sadece 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bizim hedefimiz var. Play-off için hedeflediğimiz 56 puan için bir adım attık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

Karabükspor, Ahmet Taşyürek, Spor
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