Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "İkinci Yarıda Çok Daha İyi Olacağız"

Ahmet Taşyürek: "İkinci Yarıda Çok Daha İyi Olacağız"

4 saat önce

- Ahmet Taşyürek: "İkinci yarıda çok daha iyi olacağız"İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, ilk yarıyı 3 puanla kapatmanın önemli olduğunu belirterek, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını vurguladı.

- Ahmet Taşyürek: "İkinci yarıda çok daha iyi olacağız"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, ilk yarıyı 3 puanla kapatmanın önemli olduğunu belirterek, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını vurguladı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Ümraniyespor'da, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 1 haftadır takımın başında olduğunu ve Türkiye Kupası mücadelesiyle birlikte ikinci maçına çıktığını söyleyen Taşyürek, "Takımı tanıyor olmamız artı gibi görünse de, takımdaki en büyük eksiklik, ikinci yarılarda oyundan düşüş. İlk yarıda 2-0 öndeyiz ve oyuna hakim olmamız gerekiyor. Ancak fiziki düşüş nedeniyle yaşadığımız stres bir anda kırılma anlarını da beraberinde getiriyor. Maç berabere bitebilirdi. 3 puan aldık ve ligdeki yerimizi perçinledik. Devre arası kampıyla birlikte, ligin ikinci yarısında 90 dakika aynı mücadeleyi ortaya koyan bir takım haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:05 Kaynak: İHA

Ahmet Taşyürek, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskişehirspor Teknik Direktörü, Takımın Ligde Kalabilmesi İçin Eski Futbolcularına Çağrıda Bulundu Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1 Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:25:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "İkinci Yarıda Çok Daha İyi Olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]