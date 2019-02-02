Ahmet Taşyürek: "Kazandığımız İçin Mutluyuz"
1 saat önce
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Boluspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek
, Boluspor
karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yorucu bir maç süreci geçirdiklerini ifade eden Taşyürek, "Akıllı oynamalıydık. Gol yemeden oyunu götürüp bulabildiğimiz pozisyonlardan gol çıkarmamız gerekti. Çünkü Boluspor lige çok iyi başlamış, bir kırılma yaşamış, hoca değişikliğinin ardından 8 hafta sonra galibiyet almıştı" şeklinde konuştu.
"Kazandığımız için mutluyuz"
Kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizin kadrosu yetenekli oyunculardan kurulu. Bu maç üç puandan daha değerli. Baktığınız zaman Hatayspor- Denizlispor
, Eskişehirspor- Gençlerbirliği
maçları var. Herkes birbiriyle oynuyor. Burada kazanacağımız puanın anlamını biliyorduk. Çok iyi bir oyun olmasa da kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:06 Kaynak: İHA
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