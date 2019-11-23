- Ahmet Taşyürek: "Mücadeleden hiç kopmadık"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Fatih Karagümrük karşısında mücadeleden hiç kopmadıklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karagümrük karşısında takım halinde mücadeleden hiç kopmadıklarını ifade eden Taşyürek, "Son zamanların mücadele ve golleriyle en güzel müsabakalarından birini izlettirdik. Maça iyi başladık. Takım halinde oynadık. 3 net pozisyonumuz varken duran toptan gol yedik. Mücadeleden hiç kopmadık. Rakip takımı tebrik ederim. Ligin en iyi pas yapan ve deplasmanda iyi oynayan takımıyla oynadık. 12. haftada maç fazlasıyla 8. kez lider olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince devam edeceğiz" şeklinde konuştu.