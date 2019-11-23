Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek'ten geri dönüş yorumu
Son Dakika Spor Ahmet Taşyürek'ten geri dönüş yorumu - Son Dakika Spor

Ahmet Taşyürek'ten geri dönüş yorumu

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ahmet Taşyürek'ten geri dönüş yorumu, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik skorla mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karagümrük karşısında takım halinde mücadeleden hiç kopmadıklarını ifade eden Taşyürek, "Son zamanların mücadele ve golleriyle en güzel müsabakalarından birini izlettirdik. Maça iyi başladık. Takım halinde oynadık. 3 net pozisyonumuz varken duran toptan gol yedik. Mücadeleden hiç kopmadık. Rakip takımı tebrik ederim. Ligin en iyi pas yapan ve deplasmanda iyi oynayan takımıyla oynadık. 12. haftada maç fazlasıyla 8. kez lider olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Ahmet Taşyürek, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:17 
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