Ahmet Taşyürek'ten TFF 1. Lig için VAR çağrısı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) TFF 1. Lig'de de uygulanması gerektiğini söyledi.



TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor karşısında mutlak 3 puan almaları gerektiğini belirten Taşyürek, "Geçen haftaki Eskişehirspor mağlubiyeti sonrası demoralize haldeydik. Bugün kazanılması gereken bir maçtı. Oyun formatı gole kadar çok iyiydi. Golden sonra, 2 haftanın verdiği kaybı sahaya çok etki etti. Skoru koruma adına verdiğimiz çaba kolay maçı zora soktu. Bugün aldığımız 3 puan çok değerli" şeklinde konuştu.



"VAR sisteminin 1. Lig'de de uygulanmasını önemli buluyorum"



Deneyimli çalıştırıcı, TFF 1. Lig'deki hakem hatalarının önüne geçmek adına Süper Lig'de uygulanan VAR sisteminin kendi liglerine de getirilmesini gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımdan, Kulüpler Birliği'nden Süper Lig'in arka bahçesi olan TFF 1. Lig'de de VAR sisteminin uygulanmasını yanlışlıkların önüne geçilmesi adına önemli buluyorum. Türk futbolu bizim marka değerimiz TFF'nin bu şekilde değerlendirmesini rica ediyorum. Yayıncı kuruluşun da bunu desteklemesini istiyorum. Eğer TFF 1. Lig'de ikinci yarı VAR sistemini faaliyete geçirirsek mutlu olacağımızı, kafalarda soru işareti kalmayacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL