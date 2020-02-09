Ahmet Taşyürek: "Tüm sorumluluk benim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Taşyürek: 'Tüm sorumluluk benim' - Son Dakika Spor

Ahmet Taşyürek: "Tüm sorumluluk benim"

6 saat önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Balıkesirspor mağlubiyeti sonrası, "Kariyerimde bu kadar isteksiz, dağınık ve kopuk maçım olmamıştı.

Ahmet Taşyürek:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Balıkesirspor mağlubiyeti sonrası, "Kariyerimde bu kadar isteksiz, dağınık ve kopuk maçım olmamıştı. Tüm sorumluluk benim. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız" dedi.


TFF 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan skordan dolayı tüm sorumluluğu üzerine aldığını belirten Taşyürek, "Ne zamandır hocalık yapıyorum bilmiyorum ama bugün 95-96. maçımdır herhalde. Ne hocalık kariyerimde ne de Ümraniyspor'da bu kadar kopuk, dağınık, isteksiz bir maçım olmadı. Sorumluluk bana ait. Değerlendirmesini yapacağız. Ümraniyespor ligin ilk yarısında iyi bir grafik sergiledi, devre arası gidenler gelenler oldu. Takımsal formatta ikinci yarı iyi bir form yakalayamadık. 5 tane kiralık oyuncumuz var. Maç sayılarının az olması ve genç olmaları, ligin zorlu döneminde sorumluluk konusunda sıkıntı yaşattı. Tüm sorumluluk benim. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
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