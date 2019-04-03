Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Ümitlerimiz Devam Ediyor"

Ahmet Taşyürek: "Ümitlerimiz Devam Ediyor"

52 dakika önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Akhisarspor karşısında becerikli olmadıklarını belirterek, tur için ümitli olduklarını söyledi.

Ahmet Taşyürek:
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Akhisarspor karşısında becerikli olmadıklarını belirterek, tur için ümitli olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, evinde oynadığı Akhisarspor'a 1-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son vuruşlarda yetersizdik. 86. dakikada üst üste pozisyona girdik. Korner kullandık. İki oyuncumuz altyapılarda öğretilen taktik faul yapılması gereken, kartın görülmesi gereken pozisyonda temizliklerinden dolayı yapmadı ve yediğimiz golle 1-0 bitirdik. Rakibimiz geçen senenin kupa şampiyonu. Bir maç kaybettik. Tekrarı var, sorun değil. Lige dönmek zorundayız. 6 puan değerinde maçlarımız var. Adana Demirspor ve Altınordu ile oynayacağız. Yoğun bir program var. 1-0 kaybettik ama ikinci maç için ümitlerimiz devam ediyor. Çocuklar da çok üzgün. Futbolda bunlar da var. Yaşaya yaşaya deneyim yaşıyorsunuz. Bugün becerikli değildik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Spor
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