Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Yenilmeden aldığımızı 1 puanı önemsiyorum"
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Ahmet Taşyürek: "Yenilmeden aldığımızı 1 puanı önemsiyorum"

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, "Yenilmeden aldığımızı 1 puanı önemsiyorum" dedi.

Ahmet Taşyürek:

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, "Yenilmeden aldığımızı 1 puanı önemsiyorum" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "İlk 10 dakikada istediklerimizi yaparken, karşı karşıya kaldığımız bir pozisyonda yediğimiz gol ile geriye düştük. İkinci yarıda oyun hakimiyeti bizden yanaydı. Sonuç beni mutlu etmedi ama netice itibariyle ikinci yarıda ki oyun Ümraniyespor'un kendine yakışır şekilde oynaması beni mutlu etti. Netice itibariyle yenilmeden aldığımızı 1 puanı önemsiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Prosedüre göre 1. lig maçları suni çimde oynanabiliyor mu? Bunun kriterleri var. Benim her zaman söylediğim bir şey var eşitlik ilkesi ile hareket edilmesi lazım. Keçiörengücü bu stadda 17 maç yapacak. Her takım burada maç yapacak. Bu manada sakatlıklara açık bu zeminin durumu ile ilgili her türlü yazıyı yazdık. Ama federasyon olumsuz olarak değerlendirdi. Ankara'da bu kadar saha var. Keşke daha donanımlı sahalarda oynansa. Tür futbolunun marka değeri ve futbolcu için önemli olduğunu düşünüyorum. Federasyonun tekrardan değerlendirmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
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