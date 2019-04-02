Son Dakika Haberleri: Ahmet Türk: Mardin'de Halk İradesini Ortaya Koydu

Ahmet Türk: Mardin'de Halk İradesini Ortaya Koydu

1 saat önce

MARDİN'de resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan HDP'li Ahmet Türk, kent halkının seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Ahmet Türk: Mardin'de Halk İradesini Ortaya Koydu, System.String[]
MARDİN'de resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan HDP'li Ahmet Türk, kent halkının seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Mardin'de pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'nin adayı Ahmet Türk, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Ahmet Türk, Mardin'de iyi bir sonuç aldıklarını söyledi. Halkın, seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Ahmet Türk, "Başından beri Mardin halkı çok inançlı bir şekilde çalıştı. Bu seçimlerde tüm bu inançlar, kültürler demokrasi mücadelesinde iradelerini ortaya koydular. Mardin'de iyi bir sonuç aldık. Yani halkımızın iradesi ortaya çıkmıştır" diye konuştu. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:55 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Ahmet Türk, Mardin, Politika
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