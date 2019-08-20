Ahmet Türk portresi: Cezaevlerinden çözüm süreci aktörlüğüne siyasi hayatı
1 saat önce
Kürt siyasi tarihinin yapı taşlarından Ahmet Türk: 2 kez vekilliği düşürüldü, 2 kez Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Defalarca cezaevine giren Türk, çözüm süreçlerinin her daim vazgeçilmez arabulucusu oldu. Bir Ahmet Türk portresi...
İçişleri Bakanlığı
19 Ağustos'ta Diyarbakır
, Van
ve Mardin
büyükşehir belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum atadı.
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 63 ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı,
yüzde 56 ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk
ve yüzde 53 ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan
, "terör propagandası ve teröre destek" suçlamalarıyla görevlerini şehirlerinin valilerine devretmek zorunda kaldılar.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29
İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'li vekillere polis müdahale etti Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor? Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Bakan Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuştu: Siyasi değil