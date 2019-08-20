Son Dakika Haberleri: Ahmet Türk portresi: Cezaevlerinden çözüm süreci aktörlüğüne siyasi hayatı
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Ahmet Türk portresi: Cezaevlerinden çözüm süreci aktörlüğüne siyasi hayatı

1 saat önce

Kürt siyasi tarihinin yapı taşlarından Ahmet Türk: 2 kez vekilliği düşürüldü, 2 kez Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Defalarca cezaevine giren Türk, çözüm süreçlerinin her daim vazgeçilmez arabulucusu oldu. Bir Ahmet Türk portresi...

Ahmet Türk portresi: Cezaevlerinden çözüm süreci aktörlüğüne siyasi hayatı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı 19 Ağustos'ta Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum atadı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 63 ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, yüzde 56 ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk ve yüzde 53 ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, "terör propagandası ve teröre destek" suçlamalarıyla görevlerini şehirlerinin valilerine devretmek zorunda kaldılar.
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Ahmet Türk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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