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Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
28 dakika önce
HDP'li Sırrı Süreyya Önder tarafından ortaya atılan "İYİ Parti HDP'ye danışmak için aracı gönderdi" çıkışıyla ilgili HDP'li Ahmet Türk'ten eleştiren bir değerlendirme geldi. Türk, "Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasını hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır" dedi.
Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in İYİ Parti ile girdiği "İYİ Parti HDP'ye danışmak için aracı gönderdi" tartışmasını doğru bulmadığını söyledi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, HDP'ye yönelik "Onları Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışı sonrası başlayan HDP-İYİ Parti arasındaki "Aracı" tartışması siyaset kulislerinde deprem etkisi yaptı. Akşener'e cevap HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder'in "Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran, aracı gönderen İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"SAKLI KALMASI GEREKEN ŞEYLER VARDIR"
Tartışmaya ilişkin konuşan HDP'li Ahmet Türk, söz konusu aracıya şahit olmadığını belirterek, "Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasını hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır. Ayrıca bugün iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim." dedi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" demişti. Bu sözlerine HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den sert bir cevap gelmişti. Önder, seçimlerden önce İYİ Parti'den yetkililerin kendilerinden çalışmalar konusunda fikir aldıklarını ve buna göre çalışma planı yaptıklarını anlattı.
"BİZE ARACI GÖNDERDİLER"
HDP'li Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kastediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır." şeklindeki açıklamada bulunmuş ve tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:19
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