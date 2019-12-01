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Ahmet uçtu

6 saat önce

ARACIN ÜZERİNE ATLADIAhmet Kural, yeni komedi filmi "Baba Parası"nda Kıbrıslı Selim rolünü üstlendi.

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ARACIN ÜZERİNE ATLADI


Ahmet Kural, yeni komedi filmi "Baba Parası"nda Kıbrıslı Selim rolünü üstlendi. Çekimlerde dublör kullanmak istemeyen oyuncu, bir sahnede bağlı olduğu mekanizmayla yerden metrelerce yükseğe sıçrayıp hareket halindeki aracın önüne atladı.



HER GÜN DÖRT SAAT SPOR


Oyuncu, hareketli sahneler için özel hazırlık yaptığını söyledi: "Yeni sezona hazırlanan sporcular gibi eğitmen eşliğinde çalıştım. Çekimler öncesinde her gün dört saatim salonda geçti. Sabahları da koştum. Böyle sıkı şekilde hazırlanınca o sahnelerin hakkını vermek zor olmadı."


Ahmet Kural, Selim, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:01 
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