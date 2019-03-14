Son Dakika Haberleri: Ahmet Ümit'ten Alper Taş'a Destek

Ahmet Ümit'ten Alper Taş'a Destek

44 dakika önce

Alper Taş'ın Beyoğlu adaylığının Beyoğlu için bir umut olduğunu ifade eden yazar Ahmet Ümit, "Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyelim, omuz verelim ve Beyoğlu'nu eski güzel günlerine geri döndürelim" dedi.

Ahmet Ümit'ten Alper Taş'a Destek, System.String[]

Sabah saatlerinde yazar Ahmet Ümit'le Taxim Hill Otel'de bir araya gelen Alper Taş, Beyoğlu'nun değiştirilmeye çalışılan yapısı ve Beyoğlu'nun gerçek kimliği, yaklaşan yerel seçimler hakkında Ümit'in değerlendirmelerini aldı.

Alper Taş'la yaptığı görüşmenin ardından Ahmet Ümit, şu ifadeleri kullandı: "Beyoğlu tarihsel yapısı gereği, çok kültürlülüğü içeren, sanatın, hayatın, siyasetin bulunduğu, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir bölge. Fakat ne yazık ki tek seslileşmeye doğru gidiyor. Alper Taş, kendi düşünceleri, renkli kişiliği, demokratik ve sosyalist yapısı gereğiyle bu renkliliği Beyoğlu'na yeniden getirebilecek, yeniden kazandırabilecek bir şahsiyettir. O nedenle Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyelim, omuz verelim ve Beyoğlu'nu eski güzel günlerine geri döndürelim."

Ahmet ümit'le görüşmesinde Beyoğlu'nun kıymeti üzerine konuşan Alper Taş, '' Beyoğlu; Okmeydanı'ndan Haliç'e, Tophane'den Kasımpaşa'ya, 45 mahallesiyle hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Boş arsalarında maç yaptığımız, çocukluğumuz, ilk sinemamız, ilk tiyatromuz, kültür hayatımız... Bir meydandan bir meydana uzayan İstiklal Caddesi'nde geçirdiğimiz gençliğimiz. Camileriyle, sinegoglarıyla kiliseleriyleortak kültürümüz, değerlerimiz'' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:24 Kaynak: Bültenler

Hill, Sabah, Beyoğlu, Alper Taş, Güncel
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