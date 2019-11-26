Ahmet Ümit ve Muazzez İlmiye Çığ Mersin'de okurlarıyla buluştu

Çok sayıda imza günü ve söyleşilerin yapılacağı "CNR Mersin Kitap Fuarı", 1 Aralık 'a kadar gezilebilecek.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte Ümit, hayranlarıyla sohbet etti.

CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe katılan Ümit, okuyucuları için yeni romanı "Aşkımız Eski Bir Roman"ı imzaladı.

Haber Yayın Tarihi:

Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü

Oyuncu Can Yaman, kendisine hakaret ve küfür eden takipçisinin mesajını ifşa etti