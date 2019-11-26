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Ahmet Ümit ve Muazzez İlmiye Çığ Mersin'de okurlarıyla buluştu
6 saat önce
CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe katılan Ümit, okuyucuları için yeni romanı "Aşkımız Eski Bir Roman"ı imzaladı.
CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe katılan Ümit, okuyucuları için yeni romanı "Aşkımız Eski Bir Roman"ı imzaladı.
Yoğun ilginin olduğu etkinlikte Ümit, hayranlarıyla sohbet etti.
Fuar kapsamında ağırlanan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da okurlarıyla buluştu. Çığ'a "Yaşam Boyu Öğretmenlik Ödülü" verildi.
Çok sayıda imza günü ve söyleşilerin yapılacağı "CNR Mersin Kitap Fuarı", 1 Aralık'a kadar gezilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:23
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