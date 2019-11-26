Son Dakika Haberleri: Ahmet Ümit ve Muazzez İlmiye Çığ Mersin'de okurlarıyla buluştu
Son Dakika Magazin Ahmet Ümit ve Muazzez İlmiye Çığ Mersin'de okurlarıyla buluştu - Son Dakika Magazin

Ahmet Ümit ve Muazzez İlmiye Çığ Mersin'de okurlarıyla buluştu

6 saat önce

CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe katılan Ümit, okuyucuları için yeni romanı "Aşkımız Eski Bir Roman"ı imzaladı.

Ahmet Ümit ve Muazzez İlmiye Çığ Mersin'de okurlarıyla buluştu, System.String[]

CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe katılan Ümit, okuyucuları için yeni romanı "Aşkımız Eski Bir Roman"ı imzaladı.


Yoğun ilginin olduğu etkinlikte Ümit, hayranlarıyla sohbet etti.


Fuar kapsamında ağırlanan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da okurlarıyla buluştu. Çığ'a "Yaşam Boyu Öğretmenlik Ödülü" verildi.


Çok sayıda imza günü ve söyleşilerin yapılacağı "CNR Mersin Kitap Fuarı", 1 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Muazzez İlmiye Çığ, Mersin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:23 
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