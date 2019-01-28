Son Dakika Haberleri: Ahmet Ünal: Halkın Parası Halk İçin Harcanmalı

Ahmet Ünal: Halkın Parası Halk İçin Harcanmalı

20 dakika önce

İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıf ve derneklere kaynak aktarmasıyla ilgili medyaya yansıyan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Ahmet Ünal: Halkın Parası Halk İçin Harcanmalı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kamu kaynaklarından, çok sayıda vakıf ve derneğe yüklü miktarlarda pay ayırdığının ortaya çıktığını belirten İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, "İstanbul'un çözüm bekleyen son derece acil sorunları varken kamu kaynaklarının bu şekilde harcanması doğru değil. Örneğin İstanbullular toplu taşıma araçlarında adeta balık istifi halde çile çekerek işlerine, evlerine ulaşmaya çalışırken, kaynakların ulaşım alanında iyileştirmeler yapmak yerine İBB yönetimi tarafından kendilerine yakın gördükleri vakıflara aktarılması kabul edilemez" dedi.

Kamu yöneticilerinin kamuya ait kaynakları kullanırken son derece dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Ünal, "Harcanan para bu milletin parasıdır. Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Bu kaynakların doğru, adil ve ihtiyaçlara göre harcanması gerekmektedir. İstanbul'un çözüm bekleyen onlarca sorunu kaynak sıkıntısı nedeniyle ötelenirken böylesi bir savurganlığa göz yumulamaz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:00 Kaynak: Bültenler

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