Ahmet Ünal Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Ünal, Millet İttifakı adına yarıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek, "Sayın İmamoğlu sadece seçimi kazanmakla kalmamış, üslubu, kucaklayıcı siyaset tarzı ve kriz yönetimindeki başarısıyla da siyasi hayatımıza yeni bir soluk getirmeyi başarmıştır. Sayın İmamoğlu'nun başarılı bir başkanlık dönemi geçireceğine ve İstanbul'un ihtiyaç duyduğu yenilenme ve değişime imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Şişli özelinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de yansıyan ilginç bir tablo yaşandığını belirten Ünal, "Sayın Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de ısrar etmesi, bu uğurda DSP gibi fiilen ortada olmayan bir yapılanmayı canlandırarak gündeme taşıması, İstanbul'un değişik ilçelerinde bu parti adına adaylar çıkarılmasına öncülük etmesi ve Millet İttifakı'nın karşısına dikilmesi vatandaşlarımızdan itibar görmemiş, yaşadığı hezimetin nedeni olmuştur." diye konuştu.

DSP projesinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde elde ettiği oy miktarının iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Ünal, "Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybetmesini hedefleyen bu proje, İstanbullu vatandaşlarımızın feraseti sayesinde bozguna uğramıştır. Bu süreçten özellikle genç siyasetçilerin çıkarması gereken pek çok dersler vardır, ancak bu derslerin en önemlisi hiç kuşku yok ki, millete rağmen politika yapılamayacağıdır" dedi.

Millet İttifakı Şişli adayı Muammer Keskin'in başarısını tebrik eden Ünal, "İttifak ortakları olarak CHP ve İYİ Parti teşkilatları, yoğun ve yorucu bir kampanyayı geride bırakarak hedefimize ulaştık. Sayın Keskin'in Şişli Belediye Başkanlığı ile birlikte Şişli'de de yeni bir dönem başlamıştır. Kısa zamanda geçmiş dönemin yaralarının sarılacağına ve Şişli'nin kaynaklarının Şişli'ye harcanacağı yeni bir hizmet döneminin başlayacağına inanıyorum" dedi.

Ünal, açıklamasını şöyle tamamladı: "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, nefretin değil sevginin, ayrışmanın değil birleşmenin esas olacağı bir siyasi dönemin başlayacağına olan samimi inancımla bütün vatandaşlarımızı saygılarımla selamlıyorum."