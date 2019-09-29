Son Dakika Haberleri: Ahmet Ürkmezgil: "Abdullah Avcı ile görüştüm..."
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Ahmet Ürkmezgil: "Abdullah Avcı ile görüştüm..."

15 dakika önce

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ürkmezgil:

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu.


Ürkmezgil, Beşiktaş hocası için, "Abdullah Avcı ile görüştüm, oldukça üzgün. Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:31 
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