Ahmet Ürkmezgil: "Abdullah Avcı ile görüştüm..."
15 dakika önce
Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu.
Ürkmezgil, Beşiktaş hocası için, "Abdullah Avcı ile görüştüm, oldukça üzgün. Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:31
Beşiktaşlı taraftarlar çıldırdı: Abdullah Avcı istifa Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna yanıt verdi! Beşiktaş, tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptı! Maç sonunda stat hoparlöründen "Göklerde kartal gibiydim" şarkısı çalındı!