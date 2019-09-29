Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu.



Ürkmezgil, Beşiktaş hocası için, "Abdullah Avcı ile görüştüm, oldukça üzgün. Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir." ifadelerini kullandı.