Son Dakika Haberleri: Ahmet Ürkmezgil: "Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek"
Son Dakika Spor Ahmet Ürkmezgil: 'Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek'

Ahmet Ürkmezgil: "Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek"

1 saat önce

Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübünün Fulya'da açtığı alışveriş merkezinde, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Ahmet Ürkmezgil:

Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübünün Fulya'da açtığı alışveriş merkezinde, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Beşiktaş'a kalıcı bir eser bırakmak için Fulya AVM'nin yapımında sorumluluğu üstlendiğini kaydeden Ürkmezgil, şunları söyledi:


"AVM için canımı verecektim neredeyse. Gece yarılarına kadar çalıştım. İnsanlara kalıcı bir şeyler bırakmak önemli. İnsanlar burada bir alışveriş merkezi olduğunu bilmiyordu. Burayı işlevsel hale getirdik. 55 dükkan var, bir kısmını kiraya verdik, kalanlar için de çeşitli markaların talebi var. Yıl sonuna kadar onları da tamamlarız. Her şey tamamlandığında Beşiktaş buradan yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek."


Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:47 
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