Son Dakika Haberleri: Ahmet Ürkmezgil: "Beşiktaş senede 15-16 milyon TL kazanacak"
Son Dakika Spor Ahmet Ürkmezgil: 'Beşiktaş senede 15-16 milyon TL kazanacak'

Ahmet Ürkmezgil: "Beşiktaş senede 15-16 milyon TL kazanacak"

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, basın mensuplarıyla buluştu.

Ahmet Ürkmezgil:

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, basın mensuplarıyla buluştu. Yapımında büyük emeği geçtiği Fulya AVM ile ilgili bilgi veren Ürkmezgil, "Beşiktaş buradan yılda 15-16 milyon TL gelir elde edecek" dedi.


Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi ve salı günü açılışı yapılan Fulya AVM ile ilgili bilgi verdi. Beşiktaş'a kalıcı bir eser bırakmak için Fulya AVM'nin yapımında sorumluluğu üstlendiğin kaydeden Ürkmezgil, "Başkan bu işi yapmayı isteyip istemediğimi sordu. Çok istiyordum. Buranın yapımı için çok uğraştım. AVM için canımı verecektim neredeyse. Gece yarılarına kadar çalıştım. İnsanlara kalıcı bir şeyler bırakmak önemli. İnsanlar burada bir alışveriş merkezi olduğunu bilmiyordu. 23 milyon TL harcadık ve burayı işlevsel hale getirdik. 55 tane dükkan var, bir kısmını kiraya verdik, kalanlar için de çeşitli markaların talebi var. Yıl sonuna kadar onları da tamamlarız. Her şey tamamlandığında Beşiktaş buradan yıllık 15-16 milyon TL gelir elde edecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek
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